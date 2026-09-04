दुश्मनों की कमी नही 'उपदेश' जली होती।।

जब आप टूटे हुए होते तब जरूरत रहती।

दुश्मनों की कमी नही 'उपदेश' जली होती।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

45 मिनट पहले