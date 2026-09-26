ग़म कम मिले

ऐसा तो कोई इस धरा पर नही जिसे गम न मिले।

ग़म कम मुझे मिले 'उपदेश' सुख चैन ज्यादा मिले।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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25 minutes ago