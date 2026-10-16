घर चलाने के लिए 'उपदेश' गम छुपाना होता।।

एक ही गम लेकर हम बैठे तो नहीं रह सकते।

घर चलाने के लिए 'उपदेश' गम छुपाना होता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले