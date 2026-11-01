सहज होकर 'उपदेश' फल पाया बन्दगी में।।

कठिन वक्त आता जाता रहता जिन्दगी में।

सहज होकर 'उपदेश' फल पाया बन्दगी में।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago