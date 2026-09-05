मरने से पहले एक हसरत है मेरे दिल की।

मरने से पहले एक हसरत है मेरे दिल की।

दम तेरे ही दर पर निकले 'उपदेश' दिल की।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

29 मिनट पहले