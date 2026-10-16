दोस्ती बेवजह तोड़ मत

ख्वाबों के ताने बाने परेशानी का सबब सच।

दोस्ती हो गई 'उपदेश' तो बेवजह तोड़ मत।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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44 मिनट पहले