नींद में ख्वाब 'उपदेश' जागने पर सता रहे लोग।।

दिल का ज़ख्म भरने की हर कोशिश नाकाम रहीं।

नींद में ख्वाब 'उपदेश' जागने पर सता रहे लोग।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले