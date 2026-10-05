दीप कैसे जल रहा

नफरत करने वालों को 'उपदेश' यही खल रहा।

परेशानियों के बाद भी मेरा दीप कैसे जल रहा।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले