दर्द उभार रहे लोग

इस कदर की बेरुखी उनकी पहले देखी नही मैंने।

सोचकर सिहर जाता 'उपदेश' दर्द उभार रहे लोग।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले