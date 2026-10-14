चलचित्र की तरह

चलचित्र की तरह कहानी उसके जीवन की।

प्रेरणा देती 'उपदेश' अर्थ समझाती वन की।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

44 मिनट पहले