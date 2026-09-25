चलन कोई नया नही

सदियों से रिश्ते बनाए गए चलन कोई नया नही।

लड़की घर छोड़ती 'उपदेश' मायका में कुछ नही।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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39 minutes ago