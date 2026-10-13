बुरा वक्त था नही

किनारा कर लिया बताया भी न गया उनसे।

बुरा वक्त था नही 'उपदेश' लाया गया उनसे।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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53 मिनट पहले