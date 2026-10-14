बातों का हल नही

कुछ बातों का 'उपदेश' हल नही मिलता l

अब कोई समझाने वाला ही नही मिलता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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36 मिनट पहले