अपने गैर हुए

बची-खुची जिंदगी से अब सवाल क्या पूछे।

अपने गैर हुए 'उपदेश' उससे आँखें नम नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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39 minutes ago