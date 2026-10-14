अपना ख़ज़ाना

तरह-तरह के कर लगाकर अपना ख़ज़ाना भरते।

जिनसे वसूलना चाहिए 'उपदेश' उनपर रहम करे।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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26 मिनट पहले