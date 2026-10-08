अन्तिम समय

परिस्थितियाँ और लोग थक कर ठहर चुके होंगे।

या धीरे-धीरे मौन में 'उपदेश' विलीन हो चुके होंगे।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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48 minutes ago