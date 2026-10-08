अन्त तक कहाँ कोई ठहरता

अन्त तक कहाँ कोई ठहरता चाहे बेहद करीब हो।

स्वयं सम्हलने पर भी 'उपदेश' फीके हो चुके होंगे।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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49 मिनट पहले