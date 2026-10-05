अन्दर में दर्द शांत मिला

भीड़ भरे जग के अन्दर कितना गहरा एकान्त मिला।

अपने 'उपदेश' जब दूर हुए अन्दर में दर्द शांत मिला।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले