अलग तरह का सुकून

अलग तरह का सुकून 'उपदेश' तन्हा होकर मिला।

कलम चलने लगी हर लाइनों में उसका योग होता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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48 मिनट पहले