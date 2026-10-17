अच्छी संगत

अच्छी संगत का सरोकार शान्ति देता।

दुख न फटकेगा 'उपदेश' रहेगा न रोष।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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40 मिनट पहले