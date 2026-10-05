आँखों में हर बात कही

आँखों में हर बात कही पर शब्द न कोई बोल सके।

मन के घायल कोनों में 'उपदेश' खुद न टटोल सके।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले