शासक न माने 'उपदेश' तब आंदोलन करते।।

शिक्षित इंसान अपनी बात सलीके से रखते।

शासक न माने 'उपदेश' तब आंदोलन करते।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले