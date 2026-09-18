बचपन की यादें हैं

बचपन की यादें हैं

वो पुरानी ख्वाब हैं

वो बीत गया हाँ बीत गया

सुख का सूरज बीत गया

बीत गयी यु खुशियों भरी रात

बीत गया सपनों का अरमान

बीत गयी वो पुरानी मौज

यु बीत गयी यु पुरानी बचपन की भेद भाँत

यु एक बार आजा बचपन भरी रात

बचपन में ना थी पैसे का ज्ञान

यु ज्ञान आ गया

यु बीत गयी पुरानी याद

यु बीत गयी अरमानो

सितारों भरी रात

बीत गयी वो बचपन की चोरी भरी बात

एक बार आजा वो बचपन भरी रात

वो बचपन में प्यार आ जु

वो बचपन की यार आ जु

बीत गयी वो गिल्ली डंडा वाली रात

ले लो यु धन दौलत यु खजाना

लौटा दो वो बचपन भरी रात

यु बचपन की याद कर-कर के

यु पागल हुए दिवाना

यु ना हो तो समय का प्रबंध

यु विज्ञान आज तू ने छीन ली

बचपन भरी रात

बचपन की यादें हैं

वो पुरानी ख्वाबें हैं।

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एक घंटा पहले