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जीवन -वृक्ष

Umesh Mishra

Umesh Mishra

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                            पचास वर्ष पार कर आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन के इस पड़ाव पर खड़ा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अस्तित्व को निहारता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लगता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अब नन्हा पौधा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विशाल वृक्ष बन चुका हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी शाखाएँ दूर-दूर तक फैली हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पर फल हैं, कुछ मुरझाई हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ फल पककर गिर जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ औरों के हिस्से आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शाखाएँ अब कमजोर हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर नई कोंपलें भी फूट रही हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो जीवन कहता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी कुछ आशाएँ शेष रही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी याद आता है वह नन्हा पौधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आकाश छूने के सपने देखता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके मन में इच्छाएँ कम थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीवन सरल हुआ करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अपेक्षाओं का बोझ बहुत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर उम्मीद कहाँ पूरी कर पाया हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दायित्व अधूरे रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने पूरे न कर पाया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार की आशाएँ, अपनों के सपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज की उम्मीदें और रिश्तों के बंधन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको साथ लेकर चलने की चाह में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी स्वयं से ही दूर चला आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन में एक विश्वास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जो कर सका, वह कम नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो रह गया, उसकी कसक ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ने का संकल्प सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जब समय के इस पड़ाव पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जन्म के उस बीज को याद करता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे मेरे अस्तित्व ने आकार लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मन सहज ही कह उठता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन ठहर जाने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह निरंतर चलते रहने की कहानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधियाँ आएँ या तूफ़ान उठें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाएँ चाहे जिस ओर बहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष को अपनी जड़ों से जुड़े रहना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपना कर्तव्य निभाते रहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लक्ष्य, अपने स्वप्न और अपनों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कठिनाई में सँभाले रखना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही उसका जीवन-सार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही उसके अस्तित्व का आधार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक तने में शक्ति शेष है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक जड़ों में नमी बाकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक छाया बाँटते रहना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से की धूप सहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के लिए फलते रहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिस दिन जीवन की साँझ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हरियाली को समेट लेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मेरी शाखाएँ मौन होंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मेरी यात्रा विराम लेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी मेरी एक चाह शेष रहेगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अस्तित्व मिट्टी में मिलकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नए जीवन को जन्म दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! मैं फिर किसी समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नन्हे बीज के रूप में पनपूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की गोद में पलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया जीवन-वृक्ष बनूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी छाया में थके मुसाफ़िर ठहरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके फल से भूखों का पेट भरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी डालियों पर सपने पलें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसकी हरियाली से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी निराश मन में आशा जगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझा हूँ जीवन का अर्थ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल ऊँचा उठना जीवन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को सहारा देना भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अपने लिए जीना जीवन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जाने के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के हृदय में जीवित रहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष भले ही मिट्टी में मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका बीज फिर भी हार नहीं मानता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जीवन का अंत हो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जीवन का संदेश कभी समाप्त नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरी अंतिम अभिलाषा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरे जीवन की आशा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वृक्ष हूँ, कल मिट्टी बन जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर किसी नए वसंत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बीज बनकर लौट आऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जीवन केवल जीने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बाद भी जीवन बोने का नाम है।जीवन-वृक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आत्ममंथन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रचनाकार: उमेश मिश्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पचास वर्ष पार कर आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन के इस पड़ाव पर खड़ा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अस्तित्व को निहारता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लगता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अब नन्हा पौधा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विशाल वृक्ष बन चुका हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी शाखाएँ दूर-दूर तक फैली हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पर फल हैं, कुछ मुरझाई हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ फल पककर गिर जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ औरों के हिस्से आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शाखाएँ अब कमजोर हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर नई कोंपलें भी फूट रही हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो जीवन कहता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी कुछ आशाएँ शेष रही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी याद आता है वह नन्हा पौधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आकाश छूने के सपने देखता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके मन में इच्छाएँ कम थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीवन सरल हुआ करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अपेक्षाओं का बोझ बहुत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर उम्मीद कहाँ पूरी कर पाया हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दायित्व अधूरे रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने पूरे न कर पाया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार की आशाएँ, अपनों के सपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज की उम्मीदें और रिश्तों के बंधन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको साथ लेकर चलने की चाह में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी स्वयं से ही दूर चला आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन में एक विश्वास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जो कर सका, वह कम नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो रह गया, उसकी कसक ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ने का संकल्प सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जब समय के इस पड़ाव पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जन्म के उस बीज को याद करता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे मेरे अस्तित्व ने आकार लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मन सहज ही कह उठता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन ठहर जाने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह निरंतर चलते रहने की कहानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधियाँ आएँ या तूफ़ान उठें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाएँ चाहे जिस ओर बहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष को अपनी जड़ों से जुड़े रहना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपना कर्तव्य निभाते रहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लक्ष्य, अपने स्वप्न और अपनों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कठिनाई में सँभाले रखना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही उसका जीवन-सार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही उसके अस्तित्व का आधार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक तने में शक्ति शेष है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक जड़ों में नमी बाकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक छाया बाँटते रहना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से की धूप सहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के लिए फलते रहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिस दिन जीवन की साँझ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हरियाली को समेट लेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मेरी शाखाएँ मौन होंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मेरी यात्रा विराम लेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी मेरी एक चाह शेष रहेगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अस्तित्व मिट्टी में मिलकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नए जीवन को जन्म दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! मैं फिर किसी समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नन्हे बीज के रूप में पनपूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की गोद में पलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया जीवन-वृक्ष बनूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी छाया में थके मुसाफ़िर ठहरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके फल से भूखों का पेट भरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी डालियों पर सपने पलें
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसकी हरियाली से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी निराश मन में आशा जगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझा हूँ जीवन का अर्थ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल ऊँचा उठना जीवन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को सहारा देना भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अपने लिए जीना जीवन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जाने के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के हृदय में जीवित रहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष भले ही मिट्टी में मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका बीज फिर भी हार नहीं मानता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जीवन का अंत हो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जीवन का संदेश कभी समाप्त नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरी अंतिम अभिलाषा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरे जीवन की आशा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वृक्ष हूँ, कल मिट्टी बन जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर किसी नए वसंत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बीज बनकर लौट आऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जीवन केवल जीने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बाद भी जीवन बोने का नाम है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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