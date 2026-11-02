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मन पे छाया है तेरा ही नशा।

Umesh Mishra

Umesh Mishra

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                            दिल में आशा जगी, वंदना हो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा अस्तित्व ही मेरा चमन हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में जब से झुका ये हृदय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा जीवन तुझे ही समर्पित हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न देखा तो कदम आगे बढ़ने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैन तकते रहे, तेरे दर्शन जब हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की पीड़ा भी पूजा बनने लगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अश्रु भी तुझको अर्पण हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में आशाजगी, वंदना हो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा अस्तित्व ही मेरा चमन हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे अपना समझकर सँजोए बैठा था मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तेरे चरणों में सब अर्पण हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार में भी तेरी इच्छा दिखने लगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द भी मेरा अब तुझको अर्पण हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ न माँगा, न कोई शिकायत रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नाम का ही अब मुझको आसरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंम का दीपक भी बुझने लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आत्मा तुझमें ही रमने लगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में आशा जगी, वंदना हो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा अस्तित्व ही मेरा चमन हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम तेरे नाम का ऐसा सहारा मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को जैसे नया किनारा मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी महिमा चहुँओर दिखने लगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पे छाया है तेरा ही नशा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई इच्छा रही, न कोई कामना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों को अर्पित मेरा सारा जहां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही आरंभ है, तू ही मेरा विराम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नाम से ही रोशन मेरा जहां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 - उमेश मिश्रा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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