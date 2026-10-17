पापा ऐसी बहू ढूंढना

पापा ऐसी बहू ढूंढना, जो बहू का फ़र्ज़ निभाय,

बेटे संग वो खुश रहे , परिवार को भी अपना बनाय।



पापा ऐसी बहू ढूंढना, जो सिर्फ नौकरी पर न जाय ,

इंसानियत देख कर साथ रहे, पैसा पैसा न चिल्लाय।



पापा ऐसी बहू ढूंढना, जो सुख-दुख में साथ निभाय,

ऐसा नहीं कि बॉयफ्रेंड संग, तेरे बेटे को निपटाय।



पापा ऐसी बहू ढूंढना, जो हँस के दिन बिताय,

ऐसा नहीं जो आते ही, अलग घर बसाय।



पापा ऐसी बहू ढूंढना, जो घर की बात घर में ही सुलझाय,

ऐसा नहीं जो हर बात को, मोहल्ले को सुनाय।



पापा ऐसी बहू ढूंढना, जो आखिरी दम तक प्यार निभाय,

ऐसी नहीं जो हमें छोड़, किसी और संग भाग जाय।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

50 मिनट पहले