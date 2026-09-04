मेरे मन का मोहन तू दिलदार हैं
दिलदार हैं, दिलदार हैं
ये गाकर, सुनकर ही
आँखें भर आती है
दिल की हर धड़कन
खुद मेरे प्रभु को समर्पित हो जाती हैं
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को
मेरे मोहन ने जन्म लिया
अपने अदभुत दर्शन देकर
हम सब का मन मोह लिया
बुराई का अंत करने के लिए जन्म लिया
और जन्म लेते ही जग का उद्धार किया
सच्चाई की सदैव विजय होती हैं
ये मेरे मोहन ने कर दिखाया, उनको मेरा प्रणाम है
यशोदा मैया के नंदलाला को
माखन से बहुत प्यार है
मेरे मन के मोहन
मुझे आपसे बहुत प्यार है
हाथी घोड़ा पाल की
जय हो मेरे कन्हैया लाल की
जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो
ये मेरे दिल का एतबार है
मेरे मन का मोहन तू दिलदार हैं
दिलदार है, दिलदार हैं।
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एक घंटा पहले
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