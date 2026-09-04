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मेरे मन का मोहन तू दिलदार हैं

TULSI

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                            मेरे मन का मोहन तू दिलदार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलदार हैं, दिलदार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये गाकर, सुनकर ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें भर आती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की हर धड़कन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद मेरे प्रभु को समर्पित हो जाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मोहन ने जन्म लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अदभुत दर्शन देकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब का मन मोह लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुराई का अंत करने के लिए जन्म लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जन्म लेते ही जग का उद्धार किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चाई की सदैव विजय होती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरे मोहन ने कर दिखाया, उनको मेरा प्रणाम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यशोदा मैया के नंदलाला को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माखन से बहुत प्यार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन के मोहन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आपसे बहुत प्यार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथी घोड़ा पाल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय हो मेरे कन्हैया लाल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरे दिल का एतबार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन का मोहन तू दिलदार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलदार है, दिलदार हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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