यू.पी. में भगवाधारी

यू.पी. में भगवाधारी को लाएँगे हम

तख़्त पर फिर उन्हीं को बिठाएँगे हम

जिनकी गर्जन से बाबर की नस्लें डरें

उनको भारी मतों से जिताएँगे हम

— त्रिशिका धरा

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एक घंटा पहले