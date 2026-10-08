कब तलक मुझसे दामन

कब तलक मुझसे दामन छुड़ाओगे तुम

प्रेम के पाश में फस ही जाओगे तुम

मैं प्रतीक्षा करुँगी हज़ारों जनम

मुझको आवाज़ दे कर बुलाओगे तुम

— त्रिशिका धरा

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एक घंटा पहले