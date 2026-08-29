द्वेष की आग

द्वेष की आग कुल में लगाकर गया

घर का आँगन विभाजित कराकर गया

फूट उसने ही कुनबे में डलवाई है

भूमिका मंथरा की निभाकर गया

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58 मिनट पहले