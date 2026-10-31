कब कहा तुम मेरी ही अमानत रहो

कब कहा तुम मेरी ही अमानत रहो

तुम जहाँ भी रहो बस सलामत रहो

मुझको काशी-मदीना नहीं चाहिए

तुम मेरी धड़कनों की इबादत रहो

— त्रिशिका धरा

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52 minutes ago