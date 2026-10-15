मंज़िल की तलाश में चल रही हूँ,

ठीक हूँ मैं…



अपने माता-पिता को छोड़कर आई हूँ,

फिर भी कहती हूँ — ठीक हूँ मैं।



जहाँ प्यार की एक बूँद भी न मिली,

वहीं उम्र गुज़ार दी,

कहती हूँ — ठीक हूँ मैं।



बार-बार अपना कहकर,

अपनों ने ही बेगाना कर दिया,

फिर भी मुस्कुराकर कहती हूँ — ठीक हूँ मैं।



बेटी से बहू तो बन गई,

पर बहू बनकर भी अपनापन न पाया,

प्यार की आस लगाए बैठी रही,

फिर भी कहती हूँ — ठीक हूँ मैं।



चाहा जिसे उम्र भर टूटकर,

उसने अपने अहंकार को रखा मुझसे ऊपर,

दिल के टुकड़े समेटकर कहती हूँ — ठीक हूँ मैं।



जब अपनों ने ही बेइज़्ज़त कर कहा,

“अपने घर चली जाओ,”

तो आँसू छिपाकर कह दिया — ठीक हूँ मैं।



उम्मीद थी जिससे वक़्त, प्यार और अपनेपन की,

उसी ने पराया होने का एहसास करा दिया,

फिर भी दिल को समझाकर कहती हूँ — ठीक हूँ मैं।



आज भी तलाश है अपने उस घर की,

जहाँ सुकून हो, प्यार हो, अपनापन हो,

जहाँ मुझे साबित न करना पड़े कि मैं भी अपनी हूँ।



मंज़िल की तलाश में चल रही हूँ,

खुद को समेटकर, हर दर्द सहकर,

न जाने कब मिलेगा अपना- घर कोई जहाँ…

तब तक दुनिया से यही कहूँगी —

हाँ, ठीक हूँ मैं…

बस, अब पहले जैसी नहीं हूँ मैं।

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43 मिनट पहले