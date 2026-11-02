आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Maryada Palace chitragupt
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मर्यादापालक पूजन संवारे कल है।।

देवसुधा पत्रिका

देवसुधा पत्रिका

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कायस्थ समाज से पूजनीय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्रगुप्त जी यम के सहायक हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव कर्म का लेखा जोखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरने केबाद फल निर्णायक हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भातृ द्वितीया इनकी जयंती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूमधाम से पूजापाठ होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टा जन्य द्वादश सुत इनके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धानवत नर्क योग मिटता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेखक कलम दवात की पूजा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इरावती शोभावती परिणीता हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन सार विस्तार से लिखते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा संतुलन हित न ही दूसरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव धार्मिक न्यायी बुद्धिमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीघ्र कर्ता चमत्कारी विद्वान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ वेदशास्त्रज्ञाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाकालीउपासक चतुरसुजान ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमलनयन श्यामरंग जो सुग्रीव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सहस्रवर्ष तपस्या का फल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर गूढ़ चन्द्र प्रभा सम मुख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादापालक पूजन संवारे कल है।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
38 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree