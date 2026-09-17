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दूसरा नरेन्द्र काशी आया

देवसुधा पत्रिका

देवसुधा पत्रिका

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                            एक नरेन्द्र पूरब से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा पश्चिम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी है आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ने हिन्दुत्व दर्शन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे ने हिन्दुस्तान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से जाति-पात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ने सब हुक्के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पी- पीकर भगाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे ने सबका साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका विकास मंत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में अपनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह परिव्राजक सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश देशान्तर घूंमे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभमि बढ़े आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्वोच्च शिखर चूंमे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आम से खास इन्होंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन से युवा तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म से बना लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरिद्र है नारायण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रत्यक्ष कर-करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग को सिखादिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों में ऐसे आदर्श
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दो ही जन्मने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा पर आते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्य वो मनुज होते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनको आदर्श मानकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में अपनाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ करने बढ़ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख्यातिलब्ध होने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपना पाले पूरा कर पाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी आयु न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म की श्रेष्ठता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के संकल्प
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी सिद्धता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रदर्शन नित्य प्रति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे और आगे बढा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्यबोध विश्वपटल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर क्षेत्र में दिखाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुकरणीय बनाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्य भाग्य जीवन उनके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आदर्श मानकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन पथ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने संकल्प पूर्ण कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जननी जन्मभूमि का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य निभाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र, राष्ट्रधर्म पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सांस में भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सर्वस्व लुटाते हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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