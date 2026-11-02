जैसे गंगा गायत्री गीता सा बनाए

गोपाष्टमी भारत का महान पर्व

गोवर्धन गाय बछड़े का महत्व ,

शास्त्रानुसार पंचोपचार पूजन

करे मनोकामनाओं का पूर्णत्व।

अष्टमी को मिले श्यामा गाय

मानव का अहो सौभाग्य है,

भारत भारतीयता का गौरव

गायपूजन जीवन का साध्य है।

जननीजन्मभूमि स्वर्ग से आगे

भारत में गाय गौमाता कम ना,

दूध दही छाछ घी गौमूत्र कल्याणी

कोमल ह्रदयी पूर्ण हर कामना।

जैन,बौद्ध सिक्ख भी हैं मानते

गोपालन कृष्ण का सब जानते,

वर्तमान में गौशालाएं केन्द्र हैं

यदि दान रक्षासंवर्धन पहचानते।

वेद पुराण महाभारत महिमा गाएं

नहलाना हल्दीरोली मेंहदी लगाएं।

देवताओं की प्रतिनिधि है माना

जैसे गंगा गायत्री गीता सा बनाए।

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36 minutes ago