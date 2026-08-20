नहीं देखा

दरिया तो देखा है,मगर उसके अंदर नहीं देखा,

सच कहूं तो आज तक मैंने समंदर नहीं देखा l



उसे गली में उसे जाते तो कई बार देखा है,

मगर आज तक मैंने उसे गाली के अंदर नहीं देखा l



लोगों से झूठ कहता हूं कि तेरा घर देखा है,

सच ये है कि मैं तेरा शहर भी नहीं देखा l



लोग कहते हैं ये इश्क नहीं हवास है तुम्हारी,

सच कहूं तो उसे कभी इस नजर से नहीं देखा l



तुम क्या हो अश्क तुम्हें मालूम नहीं शायद,

क्या तुमने आज तक अपने भीतर नहीं देखा l

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एक घंटा पहले