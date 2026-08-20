दरिया तो देखा है,मगर उसके अंदर नहीं देखा,
सच कहूं तो आज तक मैंने समंदर नहीं देखा l
उसे गली में उसे जाते तो कई बार देखा है,
मगर आज तक मैंने उसे गाली के अंदर नहीं देखा l
लोगों से झूठ कहता हूं कि तेरा घर देखा है,
सच ये है कि मैं तेरा शहर भी नहीं देखा l
लोग कहते हैं ये इश्क नहीं हवास है तुम्हारी,
सच कहूं तो उसे कभी इस नजर से नहीं देखा l
तुम क्या हो अश्क तुम्हें मालूम नहीं शायद,
क्या तुमने आज तक अपने भीतर नहीं देखा l
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एक घंटा पहले
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