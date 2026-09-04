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दर्दे शायरी का तड़का लगाता हूॅऺ !

TATA VENKAT SRINIVAS

TATA VENKAT SRINIVAS

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                            कोई किनारे में डूबा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को डुबोया टूटे ख्वाब ने !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तो डुबाया साथियों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अश्कों के सैलाब ने !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना दिल टूटता ना दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पे गहरा घाव होता !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर दोस्तों शायरी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे ठहराव होता !!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुक्रिया मेरे दोस्तों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे अपनों का !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अधूरे ख्वाबों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और टूटे हुए सपनों का !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना दिल-ए-जख्म देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना मझधार में छोड़ा होता !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीदार ए यार बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना दिल को यूं तोड़ा होता !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की बेवफाई पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं फूट फूटकर ना रोता !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर दर्द ए मोहब्बत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायरी में कैसे पिरोता !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गमों से दोस्ती कर ली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्कों को साथ सुलाता हूॅऺ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मायूस सी इस जिंदगी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्दे शायरी का तड़का लगाता हूॅऺ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- वेंकट श्रीनिवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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