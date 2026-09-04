दर्दे शायरी का तड़का लगाता हूॅऺ !

कोई किनारे में डूबा,

किसी को डुबोया टूटे ख्वाब ने !

मुझे तो डुबाया साथियों,

मेरे अश्कों के सैलाब ने !



ना दिल टूटता ना दिल

पे गहरा घाव होता !

तो फिर दोस्तों शायरी में

कैसे ठहराव होता !!



शुक्रिया मेरे दोस्तों

और मेरे अपनों का !

कुछ अधूरे ख्वाबों

और टूटे हुए सपनों का !



ना दिल-ए-जख्म देते,

ना मझधार में छोड़ा होता !

दीदार ए यार बनकर,

ना दिल को यूं तोड़ा होता !



किसी की बेवफाई पर,

यूं फूट फूटकर ना रोता !

तो फिर दर्द ए मोहब्बत को

शायरी में कैसे पिरोता !



गमों से दोस्ती कर ली है,

अश्कों को साथ सुलाता हूॅऺ !

मायूस सी इस जिंदगी में,

दर्दे शायरी का तड़का लगाता हूॅऺ !

- वेंकट श्रीनिवास

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54 मिनट पहले