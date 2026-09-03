दर्द हमें भी होता है !

दर्द हमें भी होता है पर , आंसू ना बह पाते हैं।

हम बड़े हैं ना ! सब कुछ , चुपचाप सह जाते हैं।



बिना किसी दोष के भी ,

बच्चों के सामने झुक जाना । बच्चों के एक इशारे पर ,

चुपचाप वही रुक जाना ।



बार-बार नजरअंदाज होना ,

अपने स्वाभिमान को झुकाना ।

आंसुओं के सैलाब को रोकना ,

आंखों में ही सुखाना ।



झुकी कमर , बेबस निगाहें ,बंद जुबां ,

कुछ नहीं कह पाते हैं ।

हम बड़े हैं ना ! सब कुछ , चुपचाप सह जाते हैं !



जिसकी एक आवाज के लिए ,

हम कई साल तरसते थे।

आज उनकी जुबान हम पर ,

कोड़ो की तरह बरसते हैं ।



बगावत करने नहीं देती ,

रिश्तो की जंजीरें !

दूर जाने नहीं देती ,

बचपन की तस्वीरें !



कल तक रोटियां लाने वाले ,

आज आंसू पीकर रह जाते हैं ।

हम बड़े हैं ना ! सब कुछ , चुपचाप सह जाते हैं !

- वेंकट श्रीनिवास

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एक घंटा पहले