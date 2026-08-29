आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Dard hame bhi hota Hai !!!
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

दर्द हमें भी होता है !!!

TATA VENKAT SRINIVAS

TATA VENKAT SRINIVAS

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दर्द हमें भी होता है !!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
---------------------------
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द हमें भी होता है पर , आंसू ना बह पाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बड़े हैं ना ! सब कुछ , चुपचाप सह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी दोष के भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के सामने झुक जाना । बच्चों के एक इशारे पर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप वही रुक जाना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार नजरअंदाज होना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने स्वाभिमान को झुकाना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंसुओं के सैलाब को रोकना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों में ही सुखाना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकी कमर , बेबस निगाहें ,बंद जुबां ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नहीं कह पाते हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बड़े हैं ना ! सब कुछ , चुपचाप सह जाते हैं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी एक आवाज के लिए ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कई साल तरसते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उनकी जुबान हम पर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोड़ो की तरह बरसते हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बगावत करने नहीं देती ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तो की जंजीरें !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर जाने नहीं देती ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की तस्वीरें !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक रोटियां लाने वाले ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज आंसू पीकर रह जाते हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बड़े हैं ना ! सब कुछ , चुपचाप सह जाते हैं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
54 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree