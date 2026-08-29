दर्द हमें भी होता है !!!
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दर्द हमें भी होता है पर , आंसू ना बह पाते हैं।
हम बड़े हैं ना ! सब कुछ , चुपचाप सह जाते हैं।
बिना किसी दोष के भी ,
बच्चों के सामने झुक जाना । बच्चों के एक इशारे पर ,
चुपचाप वही रुक जाना ।
बार-बार नजरअंदाज होना ,
अपने स्वाभिमान को झुकाना ।
आंसुओं के सैलाब को रोकना ,
आंखों में ही सुखाना ।
झुकी कमर , बेबस निगाहें ,बंद जुबां ,
कुछ नहीं कह पाते हैं ।
हम बड़े हैं ना ! सब कुछ , चुपचाप सह जाते हैं !
जिसकी एक आवाज के लिए ,
हम कई साल तरसते थे।
आज उनकी जुबान हम पर ,
कोड़ो की तरह बरसते हैं ।
बगावत करने नहीं देती ,
रिश्तो की जंजीरें !
दूर जाने नहीं देती ,
बचपन की तस्वीरें !
कल तक रोटियां लाने वाले ,
आज आंसू पीकर रह जाते हैं ।
हम बड़े हैं ना ! सब कुछ , चुपचाप सह जाते हैं !
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54 मिनट पहले
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