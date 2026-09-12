आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mai hun naye jmane ka ladka @Dinesh Kumar
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मैं हूँ नए जमाने का लड़का

Tanuj Rukansar

Tanuj Rukansar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            ‘मैं हूँ नए जमाने का लड़का'
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, मैं करूंगा खत्म पुरुष प्रधानता को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मेरे शुरू करने का तुम वक्त मुझे बताना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो नए जमाने की लड़की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरूर ये कभी अपने सर न चढ़ाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हाथ बटाऊंगा रसोई में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन तुम मेरे दुखों में भी साथ निभाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं करूँगा रोज़ साथ बैठकर भोजन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बस एक निवाला अपने हाथों से खिलाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मिटाऊंगा हर डर तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक बार वो डर तो मुझे बताना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रखूंगा ख्याल तुम्हारा मासिक धर्म में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी उन पुराने रीति रिवाजों को न बढ़ाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दबाऊंगा पैर भी आकर माँ और तुम्हारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बस समाज से सताये घर आए को न सताना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चलूँगा साया बनकर साथ तुम्हारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तुम मुझसे अपना प्रेम तो जताना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, मैं हूँ लड़का नए जमाने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोऊं अगर कभी तो तुम ढांढस जरूर बंधाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, मैं करूंगा खत्म पुरुष प्रधानता को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तुम रहना मर्यादा में और मुझे भी सीखाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree