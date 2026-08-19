आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Dhere dhere
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

हमारा रूप, हमारा नाम सब ही वजनहीन हैं,

Tanu Thadani

Tanu Thadani

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            स्वागत है आपका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी शब्दों की यात्रा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हें पढ़ना नहीं महसूस करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी में अपने प्रिय के चेहरे की मुस्कान की तरह!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मिलेगा फिर कोई जन्म,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना ही कोई दुनियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर खो गया तुम्हारे प्रिय का चेहरा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मानों अनंत काल के लिये खो गया ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों की भठ्ठी में जा सो गया एक ध्यान की तरह!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा रूप, हमारा नाम सब ही वजनहीन हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वजन केवल आज में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तो निश्चित है ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो जितना आनंद समेट सको समेट लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज की खुशी को आज ही महसूस करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सभी प्रिय के दायरे को अपना लो पूरे जहान की तरह !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के झांसे में न आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ज्ञान न अपनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब छूटेगें धीरे धीरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई शिकन माथे मत लाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो खुद से भी छूटोगे धीरे धीरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे धीरे समझ ही लोगे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का आना किसी का जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस खुद से बिछड़ने से पूर्व,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रियजनों की आंखों में घुल जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर नजर आओगे सदा चांद के निशान की तरह !!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-तनु थदानी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree