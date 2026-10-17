अग़ज़ल, नहीं हुआ है जनम हमारा,यहां हमारी मर्जी से

अग़ज़ल

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नहीं हुआ है जनम हमारा,यहां हमारी मर्जी से !

नहीं रहा चल कुछ भी तो, यहां हमारी मर्जी से !



मालिक हैं मर्जी के हम, बोल तो देते हैं जबकि,

होगी नहीं हमारी मृत्यु , यहां हमारी मर्जी से !



क्यूं आयें अनजान सफ़र पे, अनजानी सी धरती पे,

सांसें तक भी ले न पाते, यहां हमारी मर्जी से !



कितने चेहरों से मिलना है,खोना पाना है किसको ,

नहीं है मिलता दर्द खुशी भी,यहां हमारी मर्जी से !



मर्जी तेरी जितने चाहे, ख्वाब देख ले फर्जी में,

इक भी पूरा हो पाता है, कहां हमारी मर्जी से !



एक जगह ही मर्जी चलती, बाबू जी का घर है वो,

सभी जरुरतें पूरी होती, जहां हमारी मर्जी से !

-तनु थदानी

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एक घंटा पहले