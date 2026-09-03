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दिल जो टूटा आईने की तरह

SWARN KUMAR SINGH

SWARN KUMAR SINGH

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दिल जो टूटा आईने की तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर टुकड़े में तुम नज़र आने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने चाहा था भूल जाऊँ तुम्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तुम साँसों में उतर जाने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने जब भी समेटना चाहा ख़ुद को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथेलियाँ लहूलुहान होती रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईने के टुकड़े तो चुन लिए मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यादें कहाँ कभी रोती रहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चले गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जाते-जाते इतना कर गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हिस्से का हर मौसम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने साथ ले गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बहारें भी आती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पतझड़-सी लगती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ से भरी महफ़िलें भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरान शहर-सी लगती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कई बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कमरे के आईने बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारों के रंग बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर बदले...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हर नए आईने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरा मेरा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्स तुम्हारा ही उभर आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद प्रेम का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल जाना नहीं होता...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद प्रेम का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्रभर किसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर जीवित रखना होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे जाने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने हँसना भी सीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों से मिलना भी सीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीना भी सीखा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सच कहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सब जीना नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस साँसों का हिसाब था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी जब कोई पूछता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"कैसे हो?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मुस्कुरा देता हूँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि दर्द की भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अजीब-सी तहज़ीब होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हर किसी के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना चेहरा नहीं खोलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल जो टूटा आईने की तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर टुकड़े में तुम नज़र आने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो हालत ये है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से भी नज़रें मिलाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो तुम्हीं नज़र आने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भी आईने जैसा होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटता तो बस एक बार...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रेम तो समुद्र है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर लहर के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से टूट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी उसी किनारे बैठा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ तुमने आख़िरी बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा हाथ छोड़ा था...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शाम, हर रात, हर सवेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक ही पंक्ति दोहराता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल जो टूटा आईने की तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर टुकड़े में तुम नज़र आने लगे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं हर रोज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-थोड़ा बिखरने लगा...।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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