खुद की अलग पहचान बना....

तू अपनी खूबियां ढूंढ ....

कमियां निकालने के लिए लोग हैं |



अगर रखना ही है कदम....

तो आगे रख ,

पीछे खींचने के लिए लोग हैं |



सपने देखने ही है .....

तो ऊंचे देख ,

निचा दिखाने के लिए लोग हैं |



अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का ,

जलने के लिए लोग हैं |



अगर बनानी है.....

तो यादें बना ,

बातें बनाने के लिए लोग हैं|



प्यार करना है....

तो खुद से कर ,

दुश्मनी करने के लिए लोग है |



रहना है....

तो बच्चा बनकर रह ,

समझदार बनाने के लिए लोग है |



भरोसा रखना है....

तो खुद पर रख ,

शक करने के लिए लोग हैं |



तू बस सवार ले खुद को...

आईना दिखाने के लिए लोग हैं |



खुद की अलग पहचान बना....

भीड़ में चलने के लिए लोग है |



तू कुछ करके दिखा दुनिया को......

बस कुछ करके दिखा ,

तालियां बजाने के लिए लोग हैं |



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54 minutes ago