मुझे उसकी कैद से रिहा होने में

यह पीड़ा सिर्फ एक रात की नहीं है सूर्यांश

कई रातें लग गए हैं

मुझे उसकी कैद से रिहा होने में



-सूर्यांश रीतमा

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एक घंटा पहले