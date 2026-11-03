क्योंकि अब सरकार ही अख़बार है और अख़बार ही सरकार।

अपनी आवाज़ ख़ुद उठाओ,

अगर चाहिए तुम्हें अधिकार,

क्योंकि अब सरकार ही अख़बार है

और अख़बार ही सरकार।

-सूर्यांश रीतमा

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58 मिनट पहले