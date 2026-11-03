क्रांति परिवार छुड़वाती है, तो ज़िम्मेदारी शहर।

क्रांतिकारी और ज़िम्मेदारी,

हर किसी के बस की बात नहीं है।

क्रांति परिवार छुड़वाती है,

तो ज़िम्मेदारी शहर।



— सूर्यांश रीतमा

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एक घंटा पहले