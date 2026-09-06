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*तीजन ऑ तानपुरा*

Surya Kant

Surya Kant

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                            *तीजन ऑ तानपुरा*
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कला ने ललाट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या चूमा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाभारत सजीव हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंडवानी कला का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया आहान हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़कपन में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो नाना की कला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में खो गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माने ने लाख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ने भी घर छुड़ाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो तो पांडवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमाँ में उड़ उसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की हो गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रस्मों रिवाजों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारा तोड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुुरुष गायन शैली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कापालिक में समा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा महाभारत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीजन-तानपुरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की तान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव- भंगिमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव रंग-रूप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रस-गंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऑ सारस्वत स्वर ले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओजस्वी आभामंडल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में समो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखते ही देखते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छत्तीसगढ़ की बेटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की कला ध्वजा हो गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश और विदेश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी कला अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रकला हो गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन चल रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी शान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय भी आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी चाल से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले गया काल आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीजन ऑ तानपुरे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत की आन से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंडवानी कला भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन देगा परवाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अभिनय महान से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिनय महान से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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44 मिनट पहले

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