रिश्ते भी गए

रिश्ते भी गए,,,,



रिश्ते भी गए,

नाते भी गए,

लगता है,

ऊपर वाले की

टकसाल में उन्हें

ढालने वाले

कामगार -कारीगर

भी गए।



पहले कभी रिश्ते

नातों की रफ़ूगरी

होती थी।



गिले-शिकवे- शिकायतों

को दूर करने वाले,

राफ्ता कायम

करने वाले!

अब तो लगता

है के वो

रफ़ूगरी -ए -जादूगर

भी गए।

ग्लोकल से ग्लोबल

के दौर में ,' सूर्य,'

भाषा की

लोकोक्तियाँ ऑ

मुहावरे भी गए।



रिश्ते नातों की

बात ही क्या

बरगद सी छाया

वाले बजुर्गों की

याद ही क्या?!

भाषा -संस्कृति

की बिसात ही

क्या?!

अब तो संस्कार

रौंपने वाले

फरिश्ते भी गए।



सियासत है

निज़ाम है,

पर इनकी

आलमी तासीर

से मेरे मुल्क के

सारे सहारे भी गए।

-सूर्यकांत शर्मा

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एक घंटा पहले