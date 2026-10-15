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फोन स्क्रीन और पुरानी डायरी

Surya Kant

Surya Kant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            फोन स्क्रीन और पुरानी डायरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल की डायरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज की फोन स्क्रीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से कुछ बात हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोया के अतीत और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्तमान की बात हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरानी डायरी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमचमाती फोन स्क्रीन ने दर्प से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला ये भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बात हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डायरी ने उसाँस भरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऑ हल्की से मुस्कान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से पूछा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हुआ?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे रहने से कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परेशां!?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ये भी कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात हुई?!।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फोन की स्क्रीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उंगलियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलाते जेन जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जेन अल्फा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ने कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ ! हाँ!यही तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डायरी ने कहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महँगे शौक पाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला ये भी कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी डायरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जस की तस है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिर यौवना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने में रखती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल ओ दिमाग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के सपने और ऐसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ख़्याल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर फोन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की स्क्रीन से पूछती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहो भाई ये क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डायरी की सादगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन की बन्दगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला महँगे फोन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्क्रीन पर,कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतारेगी ज़िंदगी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मसले!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम ही कहो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि ये क्या बात हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश के फोन की स्क्रीन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरानी डायरी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वफ़ा से कुछ सीख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर कहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भई वाह ,ये तो कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो छोर हैं हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर हो जाए रज़ामंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर ज़माना कहेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ ,!भाई हाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कुछ जुगलबंदी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात हुई !!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माना भी करवट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले कहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फोन की स्क्रीन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औ पुरानी डायरी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ! भाई हाँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो कोई बात हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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